الشلل يصيب شوارع أيرلندا بسبب احتجاجات الوقود

عمّت حالة من الفوضى أرجاء أيرلندا، السبت، على خلفية احتجاجات ضد الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود، حيث أغلقت عشرات المحطات أبوابها بعد نفاد المخزون، وواصل سائقو الشاحنات والجرارات إغلاقهم لمصفاة التكرير الوحيدة في البلاد ولعدة مستودعات لليوم الخامس على التوالي.

وأدى توقف حركة المرور بسبب المركبات المحتجة إلى غلق الطريق الدائري الرئيسي حول العاصمة دبلن، إلى جانب ستة طرق كبرى أخرى.

وفي الوقت نفسه، حذر كيفن ماكبارتلان، المدير التنفيذي لمنظمة "وقود لأيرلندا" وهي الهيئة الرئيسية لقطاع استيراد وتوزيع الوقود في البلاد، من أن أكثر من ثلث محطات الوقود في البلاد (نحو 1500 محطة) أصبحت فارغة، متوقعاً ارتفاع العدد بشكل كبير إذا استمرت عمليات قطع الطرق.

وفي رد فعل تصاعدي، أعلنت الشرطة الأيرلندية رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع أفرادها تحسبا لاستدعائهم خلال مطلع الأسبوع، فيما وضع الجيش نفسه في حالة تأهب للمساعدة في إزالة المركبات المعترضة، وذلك بالتزامن مع محادثات حكومية مرتقبة اليوم السبت، لحل الأزمة.

وكانت الاحتجاجات بدأت يوم الثلاثاء الماضي حيث فرضت الحشود التي كانت تتحرك ببطء قيودا على الوصول إلى بعض من الشوارع الأكثر ازدحاما في دبلن، العاصمة وأغلقت مستودعات الوقود التي تزود نصف البلاد. ونام بعض المتظاهرين في مركباتهم الليلة الماضية، مطالبين الحكومة بالتحدث معهم.

وبدا المسؤولون الحكوميون، الذين سبق أن أطلقوا حزمة تدابير للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، حائرين أمام دوافع هذه الاحتجاجات، ذلك لأن زيادة الأسعار عالمية المصدر وتعود أساسا إلى النزاع الدائر في الشرق الأوسط والذي قيد صادرات النفط.