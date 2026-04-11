مبيعات السيارات في الصين تشهد ارتفاعاً كبيراً في مارس

أظهرت بيانات الصناعة في الصين يوم أمس الجمعة، أن إنتاج ومبيعات السيارات شهدا ارتفعا بصورة ملحوظة في مارس الماضي مقارنة بالشهر الأسبق.

وبلغ إجمالي إنتاج السيارات 2.92 مليون وحدة في مارس وبلغت المبيعات 2.9 مليون وحدة، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 74.4% و60.6% على التوالي مقارنة بالشهر الأسبق، وفقا لجمعية مصنعي السيارات الصينية.

وبلغ إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة 1.23 مليون وحدة و1.25 مليون وحدة على التوالي.

ووصل حجم إنتاج السيارات في الصين في الربع الأول من العام الجاري، إلى 7.04 ملايين وحدة، فيما بلغت المبيعات 7.05 ملايين وحدة، وفقا للجمعية.

وخلال نفس الفترة، بلغ إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة 2.97 مليون وحدة و2.96 مليون وحدة على التوالي.

وقال تشن شي هوا، نائب الأمين العام للجمعية المذكورة، إن تأثير السياسات مثل تجديد المعدات على نطاق واسع واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة سيستمر في التحقق، بينما سيشهد معرض بكين للسيارات موجة من إطلاق طرز جديدة، ما سيساعد على الحفاظ على زخم السوق وتعزيز استهلاك السيارات.