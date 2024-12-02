خلافات بشأن تقييد إنتاج البلاستيك تهدد التوصل إلى معاهدة دولية

واجه مفاوضون يسعون لإبرام معاهدة للحد من التلوث الناجم عن استخدام البلاستيك أمس، مناقشات صعبة في اليوم الأخير من المحادثات التي تجرى في بوسان بكوريا الجنوبية، إذ تدعم أكثر من 100 دولة الحد من إنتاج البلاستيك، بينما تريد بعض الدول المنتجة للنفط التركيز فقط على النفايات البلاستيكية.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى التوصل إلى معاهدة عالمية ملزمة قانوناً. وستكون هذه المعاهدة، في حال التوصل إليها، هي الأكثر أهمية في مجالي حماية البيئة والانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري منذ اتفاق باريس لعام 2015. ولم تتوصل الدول لاتفاق حتى الآن بشأن النقاط الأساسية في المعاهدة. ومن شأن اقتراح قدمته بنما وحظي بدعم أكثر من 100 دولة أن يخلق مساراً لهدف عالمي لخفض إنتاج البلاستيك، في حين لا يتضمن اقتراح آخر حدوداً للإنتاج. وقال كبير المفاوضين في فيجي ووزير المناخ سيفيندرا مايكل خلال مؤتمر صحافي «إذا لم تقدموا إسهامات بناءة ولم تحاولوا الانضمام إلينا في التوصل إلى معاهدة طموحة... فالرجاء الخروج». (بوسان (كوريا الجنوبية) - رويترز)