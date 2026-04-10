العملات المشفرة تتحول إلى الصعود.. وبتكوين قرب 73 ألف دولار

تحولت أسعار العملات المشفرة، الجمعة، بشكل جماعي، وذلك بعد تراجعها خلال التعاملات المبكرة، وصعد سعر بتكوين قرب 73 ألف دولار، مع متابعة المستثمرين آفاق الهدنة بين طهران وواشنطن، حيث من المقرر أن تعقد وفود من إيران وأمريكا محادثات في باكستان غداً السبت.

وخلال التعاملات ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية بنحو 1.00% لتصل إلى 72752.60 دولاراً، واستحوذت على 59% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وارتفعت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنحو 0.90% إلى 2235.28 دولاراً، وزاد سعر الريبل إلى 1.34 دولار، فيما ارتفع سعر سولانا 1.05 % إلى 84.82 دولاراً ودجكوين 0.16 % إلى 0.0937 دولار.