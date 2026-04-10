أبل تتصدر سوق الهواتف رغم تراجع الشحنات عالمياً

ذكرت شركة (كوانتربوينت ريسيرتش) للأبحاث اليوم ​الجمعة أن شركة "أبل" مصنعة هواتف " آيفون" تصدرت شحنات ‌الهواتف ​الذكية العالمية في الربع الأول من عام 2026 إذ سجلت نموا خمسة بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك رغم انخفاض إجمالي الشحنات بسبب نقص ⁠مكونات الذاكرة.

وأضافت الشركة أن شحنات الهواتف الذكية العالمية تراجعت ستة بالمئة مقارنة بالعام السابق في حين أثر التوتر في ‌الشرق الأوسط أيضا على ثقة المستهلكين.

وتابعت الشركة أن أبل تصدرت سوق الهواتف الذكية في ‌ربع سنوي أول لأول مرة بحصة سوقية ‌بلغت 21 بالمئة.

وعزت الشركة هذا النمو ‌إلى المكانة المتميزة ‌لشركة أبل وسلسلة التوريد المتكاملة وأدائها في الصين.

وسجلت أبل ارتفاعا ​23 بالمئة ‌في مبيعات ​الهواتف الذكية في الصين خلال ⁠الأسابيع التسعة الأولى من 2026.

وذكرت كوانتربوينت أن شحنات سامسونج تراجعت ستة بالمئة ​على أساس ⁠سنوي في ⁠هذا الربع، مسجلة حصة سوقية نسبتها 20 بالمئة، إذ أثر تأخير إطلاق هاتف (جلاكسي إس ⁠26) وضعف قطاع الهواتف ذات الأسعار المنخفضة على حجم المبيعات.

وأوضحت كوانتربوينت أن شركة شاومي حافظت على المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 13 بالمئة لكنها سجلت أكبر انخفاض ‌بين العلامات التجارية الخمس الكبرى.

وقالت شيلبي جاين المحللة في ​كوانتربوينت إن الانخفاض في إجمالي الشحنات "يرجع في المقام الأول إلى إعطاء شركات الذاكرة الأولوية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على حساب الإلكترونيات الاستهلاكية".