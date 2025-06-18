إقرار قانون أمريكي للعملات المشفرة المستقرة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعاً ينظم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي بأغلبية 68 صوتاً مقابل 30. تعد هذه الخطوة إنجازاً مهماً لصناعة العملات الرقمية وداعميها، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب.

تمت الموافقة على القانون بتصويت 68-30 بدعم من الحزبين، وسيتوجه الآن إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قبل أن يتمكن ترامب من توقيعه ليصبح قانوناً.

تمثل الموافقة على قانون GENIUS علامة فارقة رئيسية لتنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وتأتي متماشية مع وعود ترامب بتمرير تشريعات أكثر ودية.

لكن أسواق العملات المشفرة لم تحصل على دعم كبير من تمرير مشروع القانون، نظراً لأنه لا يحمل تغييرات فورية كثيرة للسوق. يحدد قانون GENIUS إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة، بما في ذلك الاحتياطيات التي يجب أن يحتفظ بها مصدرو العملات المستقرة، بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح العام الجديدة.

وتراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، الأربعاء، مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة عالمياً.

وتراجعت البيتكوين بنسبة 0.15% إلى 104886 دولاراً، خلال التداولات، وتستحوذ على نحو 64% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وهبطت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 2.5% عند 2.520 دولار.

فيما انخفضت الريبل «اكس أر بي» بنحو 2.85% لتتداول عند 2.153 دولار.

وتراجع سعر عملة بينانس كوين بنسبة 0.56 % عند 652 دولاراً.

في حين انخفض سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 2.44% ليصل إلى 0.170899 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.26 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 121.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».