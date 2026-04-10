النفط يعزز مكاسبه.. والخام الأمريكي قرب 102 دولار

عززت أسعار النفط مكاسبها في تعاملات أمس، مع تراجع الدولار وفي ظل تقييم الأسواق للقيود التي لا تزال مفروضة على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز رغم وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.

وخلال التداولات زادت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم يونيو بنسبة 4.50% أو ما يعادل 4.26 دولارات إلى 99.01 دولاراً للبرميل. فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم مايو بنسبة 7.95% أو ما يعادل 7.50 دولارات إلى 101.91 دولار للبرميل.

وتأتي مكاسب النفط عقب انخفاضه بوتيرة حادة للغاية أمس الأربعاء، بعد الإعلان عن هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، ومع ذلك تقيم الأسواق المخاوف المتعلقة باحتمال انهيار وقف إطلاق النار أو حتى الفشل في التوصل إلى تسوية نهائية مع انقضاء مهلة الأسبوعين.

وذكرت تقارير إعلامية أن إيران لن تسمح بمرور أكثر من 15 سفينة يومياً عبر مضيق هرمز، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة.

فيما حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن السماح لإيران بفرض رسوم على السفن مقابل العبور من مضيق هرمز يمثل سابقة خطيرة وغير مقبولة دولياً.

من جانبه، قال بنك «ستاندرد تشارترد» إن المخاوف الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين والقيود التشغيلية ستحد من إمدادات الطاقة الإضافية عبر المضيق خلال الأسبوعين القادمين.

وأبقى «جولدمان ساكس» على توقعاته لأسعار «برنت» عند 82 و80 دولاراً للربعين الثالث والرابع على التوالي، فيما خفض توقعات الربع الثاني إلى 90 دولاراً، معتبراً أن «علاوة المخاطر» بدأت تتقلص تدريجياً مع زيادة طفيفة في التدفقات.