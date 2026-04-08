«ميتا» تطلق نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي

كشفت «ميتا بلاتفورمز»، الأربعاء، عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي، في محاولة من مالكة «فيسبوك» للحاق بركب شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل» التي تهيمن على السوق.

ويُعرف النموذج الجديد باسم «ميوز سبارك» وكان الاسم الرمزي له «أفوكادو»، وهو أول نموذج من سلسلة «ميوز» الجديدة التي طورتها وحدة «ميتا سوبر إنتليجنس لابز».

ويعد هذا أول نموذج رئيسي تطلقه «ميتا» منذ تعيين «ألكسندر وانج» - الرئيس التنفيذي السابق لشركة «سكيل إيه آي» - رئيساً لهذه الوحدة قبل 9 أشهر.

وتسعى «ميتا» لاستعادة مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي شديدة التنافسية بعد البداية المخيبة للآمال لسلسلة نماذج «لاما»؛ حيث اعتمدت الشركة نهج المصدر المفتوح على عكس النماذج المملوكة لمنافسيها، إلا أن «لاما 4» فشل في جذب المطورين.