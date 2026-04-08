«فيد ووتش»: هدنة حرب إيران تجدد آمال خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في 2026

أدت أنباء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى تحول مفاجئ في توقعات المتداولين بشأن السياسة النقدية للفيدرالي، حيث عادت احتمالات خفض أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2026 إلى الواجهة مجدداً.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، قفزت احتمالات خفض الفائدة بحلول ديسمبر إلى نحو 43% اليوم الأربعاء مقارنة بـ14% فقط قبل إعلان التهدئة.

ويعني ذلك أن الأسواق تتوقع انخفاض الحد الأعلى لسعر الفائدة الرئيسي إلى 3.50% بنهاية العام، أي إجراء الفيدرالي خفضاً واحداً للفائدة.

وكانت التوقعات في الأسابيع القليلة الماضية تشير إلى تثبيت الفائدة أو حتى رفعها، بعد أن تسببت الحرب في قفزة هائلة لأسعار الطاقة هددت بتقويض جهود البنك المركزي للوصول بالتضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.