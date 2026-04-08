رغم التحديات.. «أبل» تعتزم طرح «أيفون» القابل للطي في سبتمبر

كشف أشخاص مطلعون أن أول هاتف قابل للطي من شركة "أبل" قد يصل خلال فترة إطلاق "أيفون" المعتادة في وقت لاحق من العام الجاري، ما يدحض المخاوف بشأن عقبات كبيرة في التصنيع.

ومن المقرر أن تطرح الشركة الطراز القابل للطي في سبتمبر إلى جانب "أيفون 18 برو" و"برو ماكس"، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الخطط لم تُعلن بعد. وعادةً ما تصل هواتف "أبل" إلى المتاجر خلال الأسبوع التالي للكشف عنها.

وكان تقرير من "نيكاي آسيا" يوم الثلاثاء قد أثار المخاوف بشأن تأخير الإصدار، وتراجعت أسهم "أبل" بما يصل إلى 5.1% بعد أن ذكرت الوسيلة الإعلامية أن الشركة تواجه تحديات في مرحلة الاختبارات الهندسية للهاتف، ما قد يؤخر جدول الإنتاج والشحن، بحسب "نيكاي آسيا".

رغم أن تعقيد الشاشة الجديدة والمواد المستخدمة قد يحد من الإمدادات الأولية لعدة أسابيع، فإن "أبل" تعمل حالياً وفق خطة لطرح الجهاز للبيع في نفس الوقت تقريباً - أو بعد فترة قصيرة جداً - من الطرازات الجديدة غير القابلة للطي، بحسب الأشخاص.

وقلّصت أسهم "أبل" خسائرها بعد أن نشرت "بلومبرغ" تقريراً عن هذه الخطط، لتنهي التداول منخفضة بنحو 2.1% عند 253.50 دولار في إغلاق نيويورك يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، لا يزال الإطلاق على بُعد ستة أشهر ولم تتصاعد وتيرة الإنتاج بعد، ما يعني أن التوقيت غير نهائي. وامتنعت متحدثة باسم الشركة، التي تتخذ من كوبرتينو في كاليفورنيا مقراً لها، عن التعليق.

ويمثل هذا الجهاز مبادرة رئيسية لشركة "أبل"، التي تسعى إلى توسيع تشكيلة "أيفون" عبر تصاميم جديدة ونماذج أعلى سعراً وميزات محسّنة، كما تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية أمام "سامسونغ إلكترونيكس" وشركات الهواتف الذكية الصينية التي تقدم هواتف قابلة للطي منذ سنوات.

وبالنسبة لـ"أبل"، يمثل الـ"أيفون" القابل للطي الخطوة الثانية ضمن خطة تمتد لثلاث سنوات لإعادة ابتكار تصميم وشكل جهازها الرائد. وكانت الشركة قد قدمت العام الماضي طرازات "برو" و"برو ماكس" بتصميم محدث، إضافة إلى نسخة أنحف باسم "آيفون إير". كما تعمل على تحديث منفصل لـ"أيفون" في 2027 بمناسبة مرور عقدين على إطلاقه.

ويعد مسار تطوير "أيفون" أولوية لدى إدارة "أبل"، بما في ذلك رئيس قسم الأجهزة جون تيرنوس، الذي أفادت "بلومبرغ" بأنه من أبرز المرشحين لخلافة الرئيس التنفيذي تيم كوك مستقبلاً.

وسيكون جهاز الـ"أيفون" القابل للطي مشابهاً للمنتجات المنافسة مع بعض المزايا الإضافية الرئيسية. ويعتقد مهندسو "أبل" أنهم نجحوا في حل مشكلات جودة الشاشة والمتانة العامة، وهما من أبرز عيوب هذه الفئة من الهواتف الذكية، بما في ذلك تقليل ظهور طيّة الشاشة عند فتحها.

وسيأتي الهاتف بشاشة عريضة عند فتحه في الوضع الأفقي، ما يجعله أكثر ملاءمة لمشاهدة الفيديو والألعاب مقارنة بالهواتف القابلة للطي الأضيق المتوفرة حالياً في السوق. كما تخطط "أبل" لتحديث نظام التشغيل "iOS" ليجعل تطبيقات الـ"أيفون" أقرب إلى تجربة "أيباد" على الجهاز الجديد.

ومن المتوقع أن يتجاوز سعر الجهاز مستوى 2000 دولار، ورغم أن ذلك قد يحد من إقبال بعض المستهلكين، فإنه قد يعزز متوسط سعر البيع لدى "أبل" ويدعم نمو إيراداتها.

في الوقت نفسه، تعيد "أبل" ترتيب جدول إطلاق "أيفون" السنوي، بحيث يُؤجل الطراز الاقتصادي المقبل إلى ربيع 2027، بحسب ما أفادت "بلومبرغ". كما تخطط الشركة لإطلاق "أيفون إير" جديد ونسخة منخفضة التكلفة باسم "آيفون 18e" في ذلك الوقت، وكانت قد طرحت "آيفون 17e" الشهر الماضي.