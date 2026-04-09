ارتفاع أسعار النحاس لأعلى مستوى منذ 3 أسابيع

سجّلت أسعار النحاس ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، خلال تعاملات أمس، مدعومة باتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، ما أسهم في تهدئة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.



وفي بورصة لندن للمعادن، صعدت العقود القياسية للنحاس (تسليم ثلاثة أشهر) بنسبة 3.3% لتصل إلى 12.686 ألف دولار للطن خلال التداولات.



وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت عقود النحاس الأكثر نشاطاً في بورصة شنغهاي بنسبة 1.2% لتصل إلى 97.87 ألف يوان (ما يعادل 14.272 ألف دولار) للطن، مقتفية أثر المكاسب العالمية.

وشملت موجة الصعود في بورصة لندن معادن أخرى؛ حيث زاد سعر الألمنيوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 3502 دولار للطن، وقفزت أسعار القصدير بنسبة 5.3%، والزنك بنسبة 1.3%، والنيكل بنسبة 2.1%.