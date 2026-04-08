العملات المشفرة تنتعش وأعلى مستوى لـ«بيتكوين» في 3 أسابيع

ارتفعت العملات المشفرة بقوة خلال تعاملات الأربعاء، مع تحسن شهية المخاطرة بعد انحسار التوترات الجيوسياسية إثر اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وصعد سعر «بيتكوين» بنسبة 4% لتصل إلى 71776 دولاراً، بعدما قفز في وقت سابق إلى مستوى 72738 دولاراً، وهو الأعلى منذ الثامن عشر من مارس. وارتفعت «إيثريوم» بنسبة 6.9% عند 2247.14 دولاراً، كما قفز سعر الريبل بحوالي 4.78% ليصل إلى 1.3805 دولار.

يأتي ذلك بعدما شهدت الأسواق تقلبات منذ بدء الحرب في أواخر فبراير، وسط مخاوف من أن يؤدي أي انقطاع حاد في تدفقات النفط إلى تفاقم التضخم والتأثير سلباً على النمو الاقتصادي.

ويرى محللون أن تحركات العملات المشفرة باتت أكثر ارتباطاً باتجاهات الأسواق العالمية، حيث تتحرك بالتوازي مع الأسهم والسلع، خاصة في أوقات التهدئة الجيوسياسية أو تصاعد التوترات.