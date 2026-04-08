أسعار النفط تعمق خسائرها والخام الأمريكي يهبط بأكثر من 18%

عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أعلنت الولايات المتحدة وإيران توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مؤقتاً مع إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم يونيو بنسبة 16.68% أو ما يعادل 18.23 دولاراً عند 90.93 دولاراً، فيما انخفضت عقود خام «نايمكس» الأمريكي تسليم مايو بنسبة 18.37% أو ما يعادل 20.75 دولاراً عند 92.20 دولاراً للبرميل.

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 3.7 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من أبريل، ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الرسمية اليوم تراجعاً في مخزونات الخام بنحو مليون برميل.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى شركة «بي. في. إم أويل» للسمسرة في النفط إن من المفترض نظرياً الإفراج ​تدريجياً عما يتراوح ⁠بين 10 و13 مليون برميل ⁠يومياً من النفط الخام والمنتجات النفطية العالقة خلف المضيق.

وأضاف: تتوقف عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل مارس كلياً على إمكانية تحويل الهدنة إلى سلام دائم خلال المفاوضات في باكستان.