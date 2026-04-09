ذكر «ويلي والش» المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران يعدّ أمراً إيجابياً لقطاع الطيران، لكنه أكد أن أسعار وقود الطائرات وتذاكر الطيران ستظل مرتفعة لبعض الوقت.

وأوضح «والش»، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرج» قائلاً: الاتفاق لمدة أسبوعين يعتبر أمراً إيجابياً لأننا سنشهد عودة تدفق النفط، لكنه أكد على أن أسعار وقود الطائرات ستظل مرتفعة لبعض الوقت. وأضاف قائلاً: إذا تراجع سعر النفط الخام 16%، فمن المتوقع أن يهبط سعر وقود الطائرات بنسبة مماثلة، لكنه سيظل مرتفعاً، وهو ما يعني استمرار الضغوط الصعودية على أسعار تذاكر الطيران.

وأشار إلى أن خطر نقص الإمدادات على المدى القريب لا يزال قائماً، موضحاً أن منطقة آسيا هي الأكثر عرضة للخطر، تليها أفريقيا ثم أوروبا.

وتكافح شركات الطيران حول العالم مع ارتفاع تكاليف وقود الطائرات إلى أكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب، كما أجبر خطر نقص الإمدادات في بعض المناطق بعض الشركات على تقليص خدماتها.

وفي ندوة سابقة لـ «إياتا»، قال الرؤساء التنفيذيون لمجموعة الطيران الماليزية والخطوط الجوية الدولية التايلندية إن تأثير الحرب على الأسعار والمخاوف بشأن الإمدادات سيستمر.