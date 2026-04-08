تراجع أسعار النفط إلى نحو 90 دولارا للبرميل، وقفزة للأسهم الأمريكية بعد وقف إطلاق النار

تراجعت أسعار النفط إلى نحو 90 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، فيما قفزت الأسهم الأمريكية بواقع 7ر2% بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى وقف لإطلاق النار.

وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 7ر2% ، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 1350 نقطة، وسجل مؤشر ناسداك المركب ارتفاعا بنسبة 4ر3%، عقب مكاسب أكبر في الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وبدون شك، تظل أسعار الأسهم أدنى مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.

ومازالت أسعار النفط مرتفعة، بسبب استمرار التهديد بإمكانية استمرار الحرب وعرقلة تدفق النفط المنتج في منطقة الخليج الفارسي بالشرق الأوسط.