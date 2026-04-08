القمح ينخفض 3% والذرة تتراجع مع إعلان وقف إطلاق النار

انخفضت العقود ​الآجلة للقمح في بورصة شيكاجو ‌بنحو ​3% الأربعاء في حين تراجعت أسعار الذرة بنحو 1% بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته ⁠على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وواجهت سوق القمح ضغوطا إضافية بسبب تحسن الأحوال الجوية في الولايات ‌المتحدة وتوقعات بزيادة الإنتاج الروسي.

وقال دينيس فوزنيسنسكي المحلل لدى بنك ‌كومنولث "أثر الوضع الجيوسياسي على أسعار القمح ‌خلال الشهر المنصرم أو ‌نحو ذلك، ‌وقادت الأحوال الجوية في الولايات المتحدة أيضا ارتفاع ​الأسعار". وأضاف "يبدو أن ‌انخفاض ​الأسعار اليوم مفاجئ ⁠للغاية ونتيجة لإعلان وقف إطلاق النار".

وانخفض سعر النفط إلى ما دون ​100 ⁠دولار ⁠للبرميل بعدما قال ترامب إنه وافق على وقف إطلاق النار ⁠لمدة أسبوعين مع إيران، بشرط إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وآمن. وانخفضت عقود القمح الأكثر تداولا في مجلس شيكاجو ‌للتجارة 2.8 % إلى 5.81 دولار للبوشل بحلول ​الساعة 0312 بتوقيت جرينتش، مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين. وتراجعت الذرة 1.1 % وانخفض فول الصويا 0.2 ​%.