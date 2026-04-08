أسعار النفط تهوي مع إعلان ترامب تعليق الهجمات على إيران

شهدت الأسواق العالمية زلزالاً اقتصادياً إيجابياً عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية ضد البنية التحتية الإيرانية لمدة أسبوعين؛ مما أدى إلى تراجع حاد في أسعار الطاقة وانتعاش لافت في مؤشرات الأسهم الرئيسية.

تفاعلت أسعار النفط فوراً مع أنباء التهدئة، حيث فقدت الأسعار جزءاً كبيراً من المكاسب التي حققتها خلال فترة التوتر:

الخام الأمريكي: هوى بنسبة 10% ليصل إلى مستوى 100 دولار للبرميل.

خام برنت: تراجع بنسبة 6% ليستقر عند مستوى 103 دولارات للبرميل.

خام غرب تكساس الوسيط: انخفض بنحو 7% ليتم تداوله عند قرابة 105 دولارات بعد دقائق من افتتاح السوق، متأثراً بقرار وقف قصف المنشآت الإيرانية.

في المقابل، استقبلت الأسهم الأمريكية تصريحات ترمب بتفاؤل كبير، حيث سادت موجة من الصعود الجماعي في "وول ستريت":

مؤشر داو جونز: قفز بمقدار 718 نقطة، ما يعادل 1.5%.

مؤشر إس آند بي 500: سجل زيادة بنسبة 1.6%.

مؤشر ناسداك: تصدر الارتفاعات بنسبة 1.7%.

العقود الآجلة: قفزت بأكثر من 1.5% فور صدور الأنباء عن تعليق الحرب.