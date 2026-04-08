أسعار النفط ترتد ارتفاعاً مع تصاعد التوترات

تحولت أسعار النفط للارتفاع أمس بعدما صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته ضد إيران قبل ساعات من انتهاء المهلة، التي حددها لإعادة فتح مضيق هرمز.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم يونيو بنسبة 0.55% أو ما يعادل 61 سنتاً عند 110.42 دولارات للبرميل، وارتفعت عقود خام «نايمكس» الأمريكي تسليم مايو بنسبة 2.33% أو ما يعادل 2.64 دولار إلى 115.03 دولاراً للبرميل، بعدما لامست 116.56 دولاراً.

وذكرت تقارير أن الولايات المتحدة شنت هجمات على أهداف عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية، التي تعد أهم مركز حيوي لتصدير النفط في البلاد.

من جانب آخر، قال بنك «مورجان ستانلي» إن سوق النفط العالمي يمر بحالة من الضغط الشديد نتيجة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر البرميل يعكس تدافعاً غير مسبوق من المشترين لتأمين الإمدادات الفورية.