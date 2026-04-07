«مورجان ستانلي»: أسواق النفط تواجه ضغوطاً حادة بسبب التوترات

قال بنك "مورجان ستانلي" إن سوق النفط العالمي يمر بحالة من الضغط الشديد نتيجة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار البراميل يعكس تدافعاً غير مسبوق من المشترين لتأمين الإمدادات الفورية.

وأوضح محللون في البنك عبر مذكرة صادرة الثلاثاء، أن المشترين يدفعون حالياً "علاوات استثنائية" مقابل براميل حوض الأطلسي المتاحة للتسليم الفوري والقابلة للتكرير، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين الاحتياجات المادية العاجلة وبين توقعات الأسواق المستقبلية التي تسعر سيناريوهات مختلفة، بحسب "بلومبرج".

ولذلك قفز سعر "برنت المؤرخ"، وهو المؤشر الأهم للشحنات المادية في بحر الشمال، ليتجاوز مستوى 140 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008، ورغم ارتفاع العقود الآجلة لشهر يونيو لتصل إلى قرابة 108 دولارات، إلا أنها لم تلاحق وتيرة الارتفاع في السوق المادي.