«نتفليكس» تطلق تطبيقاً للأطفال لتعزيز حضورها في سوق الترفيه العائلي

عززت «نتفليكس» استراتيجيتها التوسعية في قطاع محتوى الأطفال، بإعلانها إطلاق تطبيق جديد مخصص للفئة العمرية دون الثامنة، إلى جانب توسيع مكتبتها من المسلسلات والأفلام والألعاب التعليمية، في خطوة تستهدف ترسيخ موقعها ضمن سوق الترفيه العائلي سريع النمو.

وكشفت الشركة عن تطبيق «نتفليكس عالم المرح»، الذي يتيح للأطفال التفاعل مع شخصياتهم المفضلة، ضمن بيئة رقمية آمنة وخالية من الإعلانات أو عمليات الشراء داخل التطبيق، مع توفير المحتوى ضمن جميع الاشتراكات دون رسوم إضافية. ويأتي ذلك في إطار توجه المنصة لتعزيز القيمة المضافة لخدماتها، وزيادة ولاء المستخدمين، خصوصاً من شريحة العائلات.

وبحسب جون ديرديريان، نائب رئيس قسم مسلسلات الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال والعائلة في «نتفليكس»، فإن الشركة تسعى إلى بناء منظومة ترفيهية متكاملة، تجمع بين المشاهدة والتفاعل واللعب، بما يخلق تجربة رقمية شاملة للأطفال، ويدعم في الوقت ذاته توجهات التعلم المبكر.

ويتوفر التطبيق حالياً في عدد من الأسواق الرئيسة، تشمل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا، على أن يتم طرحه عالمياً في 28 أبريل الجاري، ما يعكس تسارع خطط التوسع الدولي للشركة في هذا القطاع.

اقتصادياً؛ تمثل هذه الخطوة استثماراً استراتيجياً في سوق المحتوى التعليمي والترفيهي للأطفال، الذي يشهد نمواً متزايداً، مدفوعاً بارتفاع الطلب على الحلول الرقمية الآمنة والمحتوى التفاعلي. كما تعزز «نتفليكس» من خلال هذه المبادرة قدرتها التنافسية في مواجهة المنصات الأخرى، عبر تقديم تجربة متكاملة، تجمع بين المحتوى والبنية التقنية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشركة عن تجديد عدد من أعمالها الموجّهة للأطفال، وإطلاق عناوين جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار توسيع محفظتها الإنتاجية، وتعزيز تنوّع المحتوى، بما يدعم استراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات، وزيادة معدلات الاستخدام على المنصة.