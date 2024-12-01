نمو صادرات كوريا بنسبة 1.4% في نوفمبر

حققت الصادرات في جمهورية كوريا نموا على أساس سنوي للشهر الرابع عشر على التوالي في نوفمبر الماضي، بفضل الأداء القوي لقطاع الرقائق، وذلك وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” عن الوزارة، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 1.4% على أساس سنوي لتصل إلى 56.3 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي.

وانخفضت الواردات بنسبة 2.4% على أساس سنوي لتصل إلى 50.7 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل فائض تجاري قدره 5.61 مليارات دولار.

وبذلك حققت كوريا فائضا تجاريا لمدة 18 شهرا متتاليا.