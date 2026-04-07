أزمة الغاز تشعل اضطرابات أسواق الكهرباء الأوروبية

تصاعدت الاختلالات في أسواق الكهرباء الأوروبية الرئيسية بسبب هيمنة أنواع مختلفة من التوليد حاليا بينما تأثرت الأسعار بارتفاع كبير في أسعار الغاز وسط تصاعد الصراع في المنطقة.

وتجاوز متوسط الأسعار الأسبوعية في معظم الدول الأوروبية 80 يورو/ميغاواط ساعة، باستثناء إسبانيا والبرتغال وشمال أوروبا.

وفي الوقت نفسه، سجلت إيطاليا أعلى الأرقام بحلول نهاية مارس، وكانت الأسعار الأسبوعية المتوسطة في معظم الأسواق الأوروبية الرئيسية تنخفض وسط تراجع أسعار العقود الآجلة لصناديق الشراء وارتفاع حجم توليد الطاقة الشمسية والرياح.

وسجل السوق الإيبيري أدنى قيم في الأسبوع الرابع من الشهر، حيث كانت الأسعار اليومية أقل من 10 يورو/ميغاواط ساعة.

ووفقا للتوقعات فإن اضطرابات إمدادات الغاز الناتجة عن الحرب ستؤدي إلى تقلبات طويلة الأمد في أسواق الكهرباء الأوروبية، وستؤثر أسعار العقود الآجلة على صناديق البث المؤقت "TTF" التي تتجاوز 50 يورو لكل ميغاواط ساعة على تكاليف الكهرباء في معظم الدول.

وعلى الرغم من أن قطاع الطاقة الأوروبي أقل اعتمادا على الغاز، إلا أن قدرة أوروبا على التحول إلى توليد الطاقة بالفحم قد انخفضت بشكل حاد منذ عام 2022.

وتستمر محطات الطاقة التي تعمل بالغاز في تحديد الأسعار في إيطاليا والمملكة المتحدة، وبدرجة أقل في ألمانيا، حيث تظل مكونا حيويا لتوازن النظام.

وفي ظل أزمة الطاقة الجديدة، أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن سلسلة من الإجراءات استجابة لذلك وعلى وجه التحديد، تعهد الهيئة التنفيذية الأوروبية بجعل المساعدات الحكومية أكثر مرونة والتعاون بشكل أوثق مع الدول الأعضاء التي تطور برامج وطنية للتخفيف من تأثير تكاليف الوقود على إنتاج الكهرباء. وقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن ذلك بعد قمة قادة الاتحاد الأوروبي الأخيرة.

المكون الثاني سيكون رسوم الشبكة، التي يبلغ متوسطها حوالي 18% حيث سيسمح للدول الأعضاء بخفضها للصناعات كثيفة الطاقة، وسيتم إعداد اقتراح تشريعي لتحسين كفاءة البنية التحتية للشبكة.

المكون الثالث للأسعار هو الضرائب والرسوم على الكهرباء، والتي يبلغ متوسطها حوالي 15% في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مع اختلاف الوضع من دولة لأخرى. وستقترح اللجنة الأوروبية خفض معدلات الضرائب على الكهرباء وتخطط لضمان فرض ضرائب أقل من الوقود الأحفوري.

وفي سياق ارتفاع أسعار الطاقة، أعلنت المفوضية الأوروبية أيضا عن خطوات لإصلاح نظام تداول الانبعاثات "ETS".

وكان دان يورغنسن المفوض الأوروبي للطاقة قال إن على أوروبا الاستعداد لصدمة طاقة طويلة تسببها الحرب في الشرق الأوسط وبحسب قوله، فإن الاتحاد يقيم جميع الخيارات، بما في ذلك تقنين الوقود وإطلاق المزيد من النفط من احتياطيات الطوارئ.

وبدأت الدول الأوروبية بالفعل في اتخاذ خطوات للتخفيف من آثار الحرب وتأثيرها على الأسر والشركات وعلى سبيل المثال، وافقت حكومة إسبانيا وهي دولة أكثر استعدادا لمثل هذه الصدمة، لا سيما بفضل الطاقة المتجددة على حزمة طموحة من 80 إجراء طارئ بقيمة 5 مليارات يورو في نهاية مارس وتحديدا، تتضمن تخفيضا بنسبة 80% في رسوم الشبكة للصناعات كثيفة الطاقة، مما سيؤدي إلى توفير يقارب 200 € مليون يورو.