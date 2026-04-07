الدولار يستقر وسط تصاعد التوترات

استقر الدولار الأمريكي خلال تعاملات أمس، بينما اقترب الين من مستوى 160 يناً للدولار، في ظل حالة من الحذر تسيطر على الأسواق العالمية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وترقب المستثمرين أي تطورات قد تؤثر في تدفقات الطاقة والتجارة العالمية.

وأظهرت التداولات أن مؤشر الدولار يتحرك قرب مستوى 100 نقطة، مع ميل طفيف للانخفاض، حيث يوازن المستثمرون بين الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن وبين الضغوط الناتجة عن تقلبات الأسواق. وجاء هذا الأداء في وقت تتزايد فيه المخاوف بعد اضطرابات في ممرات الشحن الحيوية، في المقابل، حدّت توقعات التهدئة المحتملة من مكاسب الدولار، إذ يترقب المستثمرون إمكانية التوصل إلى هدنة، وهو ما قد يقلل الطلب على الأصول الآمنة ويدفع العملات المنافسة إلى التعافي.

كما تعرض الدولار لبعض الضغوط الطفيفة، مع تراجع مؤشره بنحو 0.2%، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب، في إشارة إلى تحول جزئي في شهية المستثمرين نحو الأصول البديلة.

وعلى صعيد العملات الرئيسة، استقر اليورو قرب مستوى 1.15 دولار، بينما ظل الين الياباني بالقرب من أدنى مستوياته في نحو عامين، ما يعكس استمرار الفجوة في السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى.

بشكل عام، يتحرك الدولار في نطاق عرضي خلال الفترة الحالية، مدعوماً بعوامل متضاربة تشمل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، مقابل توقعات باستمرار تشدد السياسة النقدية الأمريكية. ومن المرجح أن يظل اتجاه العملة مرهوناً بتطورات المشهد السياسي وبيانات التضخم المرتقبة خلال الأيام المقبلة.

وفي المقابل، يترقب المستثمرون أيضاً صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، وعلى رأسها مؤشرات التضخم وسوق العمل، لما لها من تأثير مباشر في توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. كما تظل تحركات عوائد السندات الأمريكية عاملاً حاسماً في تحديد مسار الدولار، حيث قد يؤدي ارتفاعها إلى تعزيز جاذبية العملة، بينما قد يضغط تراجعها على أدائه، وخاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية.