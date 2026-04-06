«بلاك روك» تخطط لإطلاق صندوق مرتبط بمؤشر «ناسداك 100»

تسعى شركة «بلاك روك» لدخول سوق صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بمؤشر «ناسداك 100»، في خطوة تستهدف كسر الهيمنة الطويلة لشركة «إنفيسكو» على هذا القطاع.

وكشف إفصاح قدمته «بلاك روك» إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الإثنين، عن خطط لإطلاق صندوق جديد تحت اسم «آي شيرز ناسداك 100» والذي سيتم تداوله تحت الرمز «IQQ».

وفي حال إطلاقه، سيصبح الصندوق من بين عدد محدود من الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة التي تتبع المؤشر بشكل مباشر، والأول الذي لا تديره «إنفيسكو»، التي احتكرت فعليًا هذا النوع من الصناديق لسنوات.

واتسمت بورصة «ناسداك» منذ نشأتها في عام 1985 بانتقائية كبيرة في منح تراخيص إنشاء الصناديق، ما أعطى «إنفيسكو» أفضلية واضحة، انعكست في نجاح صندوقها الرئيسي «QQQ» والذي يدير أصولًا بنحو 374 مليار دولار، إلى جانب صندوق آخر بقيمة 70 مليار دولار.