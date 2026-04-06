«ايرآسيا» ترفع أسعار التذاكر وتخفض عدد الرحلات

أعلنت شركة «إيرآسيا» (AirAsia)، أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في جنوب شرق آسيا، عن اتخاذ إجراءات تشغيلية جديدة شملت رفع أسعار التذاكر وتقليص عدد الرحلات، في محاولة للتخفيف من تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الوقود بشكل حاد.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من ماليزيا مقراً لها، أنها ألغت حتى الآن نحو 10% من إجمالي رحلاتها، في حين تواصل تشغيل بقية الرحلات وفق الجدول المخطط، لا سيما الرحلات المتجهة إلى البحرين، التي تمثل محطة محورية ضمن خطط توسعها خارج أسواقها التقليدية. ومن المقرر أن تطلق الشركة العاصمة المنامة رسمياً كأول مركز عمليات لها في الشرق الأوسط خلال شهر يونيو المقبل، في خطوة تعكس استمرار استراتيجيتها التوسعية رغم التحديات الراهنة.

وقال توني فرنانديز، مؤسس «إيرآسيا»: إن ارتفاع أسعار التذاكر أصبح أمراً لا يمكن تفاديه، حتى بالنسبة لشركات الطيران منخفض التكلفة، في ظل الضغوط الكبيرة الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، مشيراً إلى أن الشركة ستعيد تقييم شبكة وجهاتها، مع التوجه إلى خفض الرحلات إلى الوجهات التي لم تعد تحقق جدوى اقتصادية بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية.

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع يشهده قطاع الطيران العالمي، حيث دفعت الاضطرابات في الشرق الأوسط، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز، إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما انعكس مباشرة على تكلفة الوقود، الذي يمثل أحد أكبر بنود الإنفاق لشركات الطيران. ونتيجة لذلك، لجأت العديد من شركات الطيران الدولية إلى فرض رسوم وقود إضافية أو تعديل أسعار التذاكر للحفاظ على استدامة عملياتها.

ويعكس هذا المشهد حجم التحديات التي تواجه صناعة الطيران حالياً، بين الحفاظ على تنافسية الأسعار من جهة، وضمان استمرارية العمليات في ظل بيئة تشغيلية متقلبة من جهة أخرى، ما يدفع الشركات إلى تبني سياسات أكثر مرونة في إدارة شبكاتها التشغيلية وتسعير خدماتها.