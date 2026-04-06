دول «أوبك+»: زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً في مايو

وفي إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط، قررت الدول الثماني المشاركة تطبيق زيادة في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، من أصل 1.65 مليون برميل يومياً، وهي التعديلات الطوعية الإضافية التي أعلن عنها في إبريل 2023.
وسيبدأ تطبيق هذا التعديل في مايو 2026.وأشارت في بيان إلى أنه يمكن إعادة إنتاج 1.65 مليون برميل يومياً جزئياً أو كلياً، وفقاً لتطورات السوق، وبشكل تدريجي، لافتة إلى أنها ستواصل مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب.
وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت مجدداً على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية التي تم تطبيقها سابقاً والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً والتي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.كما أشارت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» إلى أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة فرصة تسريع عملية التعويض.
إضافة إلى ذلك، كررت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» بيان اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة الصادر في اجتماعها الخامس والستين، والذي يُبرز الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع.