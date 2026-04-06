دول «أوبك+»: زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً في مايو

قرر تحالف «أوبك+» زيادة الإنتاج بمعدل 206 آلاف برميل يومياً في مايو. جاء ذلك خلال اجتماع الدول الثماني الأعضاء في تحالف «أوبك+»، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في إبريل ونوفمبر 2023، وهي: السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، افتراضياً في 5 إبريل 2026، لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها.

وفي إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط، قررت الدول الثماني المشاركة تطبيق زيادة في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، من أصل 1.65 مليون برميل يومياً، وهي التعديلات الطوعية الإضافية التي أعلن عنها في إبريل 2023.

وسيبدأ تطبيق هذا التعديل في مايو 2026.وأشارت في بيان إلى أنه يمكن إعادة إنتاج 1.65 مليون برميل يومياً جزئياً أو كلياً، وفقاً لتطورات السوق، وبشكل تدريجي، لافتة إلى أنها ستواصل مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب.

وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت مجدداً على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية التي تم تطبيقها سابقاً والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً والتي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.كما أشارت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» إلى أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة فرصة تسريع عملية التعويض.

وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي ستراقبها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة. كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير 2024.

إضافة إلى ذلك، كررت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» بيان اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة الصادر في اجتماعها الخامس والستين، والذي يُبرز الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع.