66 ملياراً الإيرادات الفصلية لـ«فوكسكون» بزيادة 30%

أعلنت شركة فوكسكون التايوانية، أكبر شركة في العالم لتصنيع الإلكترونيات بالتعاقد، عن ارتفاع إيراداتها في الربع الأول بنسبة 29.7% على أساس سنوي، مدفوعة بطلب قوي على منتجات الذكاء الاصطناعي، مع تحذيرها من «تقلبات» الوضع السياسي العالمي.

وأفادت الشركة بأن إيراداتها، التي تشمل أعمالها لصالح شركة إنفيديا وأبل، قفزت إلى 2.13 تريليون دولار تايواني (66.60 مليار دولار أمريكي).

وجاء هذا الرقم أقل بقليل من تقديرات LSEG SmartEstimate البالغة 2.148 تريليون دولار تايواني، والتي تعطي وزناً أكبر لتوقعات المحللين الأكثر دقة.

وأسهم الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي في نمو إيرادات قسم الحوسبة السحابية والمنتجات الشبكية، في حين شهدت المنتجات الاستهلاكية الذكية، التي تشمل أجهزة آيفون، «نمواً كبيراً» بفضل إطلاق منتجات جديدة، وفق بيان الشركة.

وارتفعت إيرادات شهر مارس وحده بنسبة 45.6% على أساس سنوي لتصل إلى 803.7 مليارات دولار تايواني، وهو رقم قياسي للشهر. وتتوقع الشركة استمرار نمو العمليات على أساس ربع سنوي وسنوي في الربع الثاني، مع الحفاظ على توجه صاعد لمبيعات أجهزة الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، شددت فوكسكون على ضرورة مراقبة تأثير «الوضع السياسي والاقتصادي العالمي المتقلب»، دون تقديم تفاصيل إضافية. وفي وقت سابق، ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة يونغ ليو أن أكبر التحديات الخارجية هذا العام تتمثل في الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية، وخصوصاً الحرب في الشرق الأوسط.

ويُذكر أن فوكسكون، المسماة رسمياً شركة هون هاي للصناعات الدقيقة، لا تقدم توقعات رقمية دقيقة، وستعلن عن أرباح الربع الأول بالكامل في 14 مايو أيار. وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 16% منذ بداية العام، مقارنة بارتفاع سوق تايوان بنسبة 12%، وأغلقت الأسهم يوم الخميس على انخفاض 2% قبيل إعلان البيانات.