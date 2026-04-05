تركيا.. زيادة أسعار الكهرباء والغاز 25% السبت القادم

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن زيادة بنسبة 25% على أسعار الكهرباء والغاز ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وقالت الهيئة في بيان إن "ارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء أدى إلى رفع أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 25%، كما تمت زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25% في المتوسط للمستهلكين المنزليين".

وبموجب هذه الزيادة، سترتفع فاتورة المشترك المنزلي الذي يستهلك 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (6.29 يورو).

وأوضحت الهيئة أن زيادات تتراوح بين 5.8% و24.8% ستطبق أيضًا على المستهلكين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية اعتبارًا من السبت.

وأضافت أن تشديد إيران القيود على مرور السفن في مضيق هرمز منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير، أسهم في ارتفاع حاد بأسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.