5 دول أوروبية تدعو لفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة

دعا خمسة وزراء مالية في الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى المفوضية الأوروبية اطلعت عليها «رويترز»، أمس، إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، وذلك رداً على ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن ​حرب إيران.

وأطلق ⁠وزراء مالية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والنمسا هذا النداء المشترك في رسالة يوم الجمعة، قالوا فيها إن هذا الإجراء سيمثل إشارة إلى أننا «متحدون وقادرون على اتخاذ إجراءات». وكتبوا أنه «سيرسل أيضاً رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يستفيدون من تبعات الحرب يجب أن يضطلعوا بدورهم في تخفيف العبء عن عامة الناس».

وارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل ⁠حاد منذ بدء الحرب الأمريكية والإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير، ما تسبب في صدمة أسعار مشابهة لأزمة الطاقة التي مرت بها أوروبا بعد بدء الحرب الأوكرانية في عام 2022، على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي تحصل الآن على المزيد من الطاقة من مصادر متجددة. وفي الرسالة الموجهة إلى مفوض ​المناخ في الاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا، أشار الوزراء إلى ضريبة طوارئ مماثلة في عام 2022 لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة. وكتبوا: «نظراً للتشوهات الحالية في السوق والقيود المالية، يجب على المفوضية الأوروبية أن تطور بسرعة أداة مساهمة مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي ⁠تستند إلى أساس قانوني متين».