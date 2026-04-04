شركات المدفوعات الصينية تستفيد من سداد رسوم هرمز باليوان

ارتفعت أسهم الشركات الصينية التي تقدم خدمات المدفوعات عبر الحدود، بعد إشارة وزارة التجارة إلى استخدام اليوان الصيني في سداد رسوم المرور عبر مضيق هرمز. وقفزت أسهم «سي إن بي سي كابيتال»، وحدة الخدمات المالية التابعة لـ«تشاينا ناشيونال بتروليوم»، بنسبة 10%، وهو الحد الأقصى اليومي المسموح به في شنزن. فيما ارتفع سهم «لاكالا بايمنت»، أحد أكبر مقدمي خدمات المدفوعات للطرف الثالث في الصين، بما يصل إلى 7.9%، أما شركة التكنولوجيا المالية «شنزن فورمز ساينترون إنفورميشن»، فصعد سهمها بنسبة 9.4% قبل أن يقلص مكاسبه.

وبينما تسعى الصين منذ مدة طويلة إلى استخدام اليوان كعملة دولية، فإن استخدامه الفعلي في مضيق هرمز يتيح تطبيقاً عملياً طالما انتظرته الأسواق. وأشار المحللون إلى أن هذا التطور يعزز توقعات بأن الصراعات الجيوسياسية قد توجه مزيداً من رأس المال نحو الصين.

وأفاد منشور على موقع وزارة التجارة الصينية، استشهد بتقرير أصدرته مجلة «لويدز ليست» في الآونة الأخيرة، بأن السفن تدفع لإيران رسوماً قدرها مليوني دولار مقابل عبور الممر الملاحي الحيوي لنقل الطاقة، وإمكانية سداد الرسوم باليوان.

وقال شن منغ، المدير في بنك الاستثمار «تشانسون آند كو»، ومقره بكين: إنه في ظل استمرار حرب إيران، يظهر اليوان كبديل رئيسي لرأس المال العالمي بفضل حسن العلاقات بين الصين وإيران. وأضاف: بناءً عليه، فإن أسهم القطاعات ذات الصلة، مثل شركات الاستثمار في النفط والغاز والمدفوعات الإلكترونية، ستتلقى مزيداً من تدفقات رؤوس الأموال. وتابع شن بأن مساعي الصين لاستخدام اليوان كعملة دولية شكلت قوة دافعة رئيسية لتعزيز استخدامه في مضيق هرمز.