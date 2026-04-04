سعر لتر الديزل في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً جديداً للمرة الثالثة على التوالي

ووفقاً لما أعلنه نادي السيارات الألماني "ايه دي ايه سي"، بلغ متوسط سعر اللتر الواحد أمس الجمعة (الجمعة العظيمة) 391ر2 يورو، مسجلا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق، وكان سعر الديزل قد تجاوز أول أمس الخميس رقمه القياسي السابق المسجل يوم الأربعاء الماضي، حيث بلغ حينها 346ر2 يورو.

يشار إلى أنه اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، دخلت لوائح جديدة حيز التنفيذ لتنظيم أسعار الوقود، ولا تسمح هذه اللوائح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 12:00 ظهراً، وتأتي هذه الخطوة اقتداءً بالنموذج المتبع في النمسا منذ فترة طويلة، غير أنه منذ تطبيق هذا الإجراء، بدأت محطات الوقود تشهد قفزات سعرية كبيرة.

وهذا ما حدث اليوم السبت أيضاً، فبحسب بيانات نادي السيارات الألماني، ارتفع متوسط سعر لتر البنزين الممتاز فئة إي10 وقت الظهيرة بنحو 8 سنتات ليصل إلى 234ر2 يورو. أما الديزل فكان مقدار الزيادة فيه أكبر مرة أخرى، حيث زاد سعره بمقدار 4ر9 سنتات ليصل في المتوسط إلى 486ر2 يورو للتر الواحد.

وعلّق نادي السيارات الألماني على هذه التطورات قائلًا: "بالنسبة لنادي السيارات الألماني، تُثبت هذه البيانات أن نموذج "النظام النمساوي" لا يستحق بالتأكيد مسمى "كابح الأسعار"، بل إنه يؤدي إلى نتائج عكسية إلى حد كبير".