فرنسا: منح قروض طارئة للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود بسبب حرب إيران

أعلنت فرنسا عن إطلاق برنامج قروض طارئة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الاقتصاد الفرنسية إن الشركات العاملة في قطاعات النقل والزراعة والثروة السمكية ستكون مؤهلة للحصول على "قروض وقود سريعة" تصل قيمتها إلى 50 ألف يورو.

ويفي هذا البرنامج بتعهد قطعه الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي تسعى حكومته، كغيرها من الحكومات حول العالم، إلى احتواء التداعيات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط جراء الحرب.

وأوضحت الوزارة في بيان أن بنك الاستثمار العام "بي بي آي فرانس" سيقدم القروض عبر عملية رقمية مبسطة تتيح صرف الأموال في غضون سبعة أيام.

وتبلغ نسبة الفائدة على القروض 3,8% وتصل مدة السداد إلى ثلاث سنوات.