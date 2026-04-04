تعافي سوق العمل الأمريكي في مارس

تعافى سوق العمل الأمريكي في مارس، وأضاف الاقتصاد وظائف بأعلى من المتوقع، وسط مخاوف من أن تؤثر الحرب في الشرق الأوسط على خطط توظيف الشركات، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل، أمس.

يأتي هذا بعد أداء ضعيف في فبراير، نتيجة إضرابات في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب عوامل مؤقتة؛ مثل سوء الأحوال الجوية، وهو ما يرجح ارتفاع معدلات التوظيف مع انتهاء تلك العوامل.

ووفق البيانات، جاءت مكاسب الوظائف مدفوعة بشكل رئيس بقطاع الرعاية الصحية، الذي أضاف 76 ألف وظيفة، إلى جانب قطاعي التشييد والنقل والتخزين، في حين واصل التوظيف الحكومي التراجع.

وخفض المكتب بيانات فبراير بمقدار 41 ألف وظيفة، بعدما أظهرت البيانات السابقة فقدان الاقتصاد 92 ألف وظيفة، في حين رفع تقديراته لشهر يناير بمقدار 34 ألف وظيفة إلى 160 ألفاً.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية خلال جلسة الجمعة المختصرة، بعد بيانات أظهرت قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، وقلصت احتمالات خفض الفائدة هذا العام.

وخلال التعاملات زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين 5.4 نقاط أساس، إلى 3.852 %، ويتحرك العائد في اتجاه معاكس لأسعار السندات، فيما صعد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 3.6 نقاط أساس، إلى 4.349 %، وارتفع عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً بمقدار 2.6 نقطة أساس، ليسجل 4.916 %.