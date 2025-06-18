ارتفاع أسعار شحن النفط البحري للخام في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار شحن النفط عبر الطرق البحرية القادمة من الشرق الأوسط بشكل حاد، بعدما أوقف بعض مالكي ومديري الناقلات مؤقتاً عرض سفنهم، لتقييم مخاطر الصراع بين إيران وإسرائيل، بحسب تقرير.

ووفقاً لما نقلته «بلومبيرج» عن وسطاء ومستأجري السفن، ارتفعت أسعار ناقلات النفط العملاقة المبحرة من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا بنسبة تقارب 60% في أقل من أسبوع، في ظل ندرة العروض المتاحة من قبل مالكي السفن، رغم محاولات المصدرين حجز ناقلات.

وحسب بيانات بورصة البلطيق - والتي تقع في لندن وتعتبر مركزاً رئيسياً لتقييم تكاليف النقل البحري - بلغت تكلفة استئجار ناقلات النفط نحو 46 ألف دولار يومياً، الاثنين، بزيادة تتجاوز 12 ألف دولار على الجلسة السابقة، وهي أكبر قفزة يومية منذ فبراير من العام الماضي.

وارتفع السعر القياسي لاستئجار ناقلة نفط عملاقة قادرة على حمل مليوني برميل من الشرق الأوسط إلى الصين، من حوالي 44 نقطة الخميس الماضي إلى 71 نقطة على مؤشر «وورلد سكيل» والذي يحدد تكلفة شحن النفط عالمياً.