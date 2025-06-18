توقع تراجع أسعار الذهب إلى 2500 دولار

توقعت «سيتي غروب» أن ينخفض سعر الذهب مجدداً إلى ما دون 3000 دولار للأونصة خلال الفصول المقبلة، مع انتهاء موجة الارتفاع القياسي التي اعتبرت من أبرز التحركات الصاعدة في سوق السلع الأساسية.

وكتب محللون في البنك، من بينهم ماكس لايتون، في تقرير بحثي: «دراستنا تشير إلى أن أسعار الذهب ستعود إلى نطاق يتراوح بين 2.500 و2.700 دولار للأونصة بحلول النصف الثاني من عام 2026». وأشاروا إلى أن هذا التراجع قد يكون مدفوعاً بضعف الطلب الاستثماري، وتحسن آفاق النمو العالمي، وتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

كان الذهب قد قفز بنسبة 30% منذ بداية العام، مسجلاً آخر رقم قياسي له في أبريل. كما عززت المخاوف المتعلقة بالعجز الأمريكي والأصول المالية، إلى جانب عمليات الشراء المستمرة من البنوك المركزية لتقليل اعتمادها على الدولار، من صعود المعدن الثمين.

وقال المحللون في «سيتي»: «نتوقع تراجع الطلب الاستثماري على الذهب في أواخر عام 2025 وخلال عام 2026، حيث نرى أن شعبية ترامب وتعافي النمو في أمريكا قد يعيدان التوازن، خصوصاً مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي».