3 % خسائر النفط الأسبوعية وتوقعات بزيادة المعروض خلال 2025

انخفضت أسعار النفط في تعاملات الجمعة مقتربة من خسارة أسبوعية بأكثر من 3 %، مع انحسار المخاوف بشأن تضرر الإمدادات واحتمال زيادة المعروض خلال العام المقبل على الرغم من توقعات بتمديد «أوبك+» لتخفيضات الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً أو 0.46 % إلى 72.94 دولاراً للبرميل عند التسوية، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتاً أو 1.05 % مسجلة 68 دولاراً للبرميل. وكان يوم الخميس عطلة في الولايات المتحدة. ‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.1 % في أسبوع فيما زاد بنسبة 0.2 % في شهر نوفمبر، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 4.8 % أسبوعياً و1.2 % شهرياً.

ولم يتسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطراب إمدادات النفط، والتي من المتوقع أن تكون أكثر وفرة في 2025. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضاً في المعروض بما يربو على مليون برميل يومياً، أي ما يعادل أكثر من 1 % من الإنتاج العالمي.

وأرجأ تحالف «أوبك+»، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعه المقبل بشأن سياسة الإنتاج إلى الخامس من ديسمبر بعدما كان من المقرر عقده في الأول من الشهر الجاري. ومن المتوقع أن يمدد الاجتماع تخفيضات إنتاج التحالف.

وقال محللون في «بي.إم.آي» في تقرير: على الرغم من أننا نتوقع أن تختار مجموعة «أوبك+» تمديد التخفيضات الحالية إلى العام الجديد، فلن يكون هذا كافياً لتبديد تأثير فائض الإنتاج كلياً والذي نتوقعه للعام المقبل.

وأظهر استطلاع لرويترز شمل 41 محللاً أن متوسط ​​سعر خام برنت قد يبلغ 74.53 دولاراً للبرميل في 2025، في تعديل بالخفض للشهر السابع على التوالي في استطلاعات رويترز.