ارتفاع التضخم في أوروبا إلى 2.5 %

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر، متجاوزاً هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 % بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز. وقفزت أسعار النفط إلى المثلين تقريباً، نتيجة لحرب إيران، ويدرس البنك المركزي الأوروبي الآن احتمال رفع أسعار الفائدة، لمنع تأثر أسعار السلع والخدمات الأخرى بهذه القفزة.
وزاد معدل التضخم في دول منطقة اليورو إلى 2.5 %، في مارس، من 1.9 % في الشهر السابق، وهو أقل من التوقعات عند 2.6 % في استطلاع أجرته رويترز.
وأظهرت بيانات وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروستات»، ارتفاع أسعار الطاقة 4.9 % خلال مارس الجاري، مقارنة بتراجع 3.1 % في فبراير الماضي. وأظهرت البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، انخفاض التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة إلى 2.3 % من 2.4 %.
وفي المقابل، جاء تضخم أسعار الغذاء عند مستوى معتدل نسبياً بلغ 2.4 %، فيما ارتفعت أسعار الخدمات 3.2 %.
وتقول النظريات الاقتصادية الأساسية، إن على البنوك المركزية تجاهل صدمات الأسعار المؤقتة، الناتجة عن اضطرابات العرض، خاصة مع ظهور نتائج السياسة النقدية على الأمد الطويل لكن الارتفاع السريع في تضخم أسعار الطاقة، يمكن أن يتسع نطاقه. وتتوقع الأسواق المالية 3 زيادات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا العام، على أن تكون الأولى في أبريل أو يونيو.