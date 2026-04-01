ارتفاع التضخم في أوروبا إلى 2.5 %

ارتفع معدل التضخم ​في منطقة اليورو هذا الشهر، متجاوزاً هدف البنك ​المركزي الأوروبي البالغ 2 % بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز. وقفزت أسعار النفط إلى المثلين تقريباً، نتيجة لحرب إيران، ويدرس البنك المركزي الأوروبي الآن احتمال ⁠رفع أسعار الفائدة، لمنع تأثر أسعار السلع والخدمات الأخرى بهذه القفزة.

وزاد معدل التضخم في دول منطقة اليورو إلى 2.5 %، في مارس، من 1.9 % في الشهر السابق، وهو أقل من التوقعات عند 2.6 % في استطلاع أجرته ‌رويترز.

وأظهرت بيانات وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروستات»، ارتفاع أسعار الطاقة 4.9 % خلال مارس الجاري، مقارنة بتراجع 3.1 % في فبراير الماضي. وأظهرت البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاءات التابعة ​للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، انخفاض التضخم الأساسي، ​والذي يستبعد أسعار المواد ⁠الغذائية والطاقة المتقلبة إلى 2.3 % من 2.4 %.

وفي المقابل، جاء تضخم أسعار الغذاء عند مستوى معتدل نسبياً بلغ 2.4 %، فيما ارتفعت أسعار الخدمات 3.2 %.

وتقول النظريات الاقتصادية الأساسية، إن على ​البنوك ⁠المركزية تجاهل ⁠صدمات الأسعار المؤقتة، الناتجة عن اضطرابات العرض، خاصة مع ظهور نتائج السياسة النقدية على الأمد ⁠الطويل لكن الارتفاع السريع في تضخم أسعار الطاقة، يمكن أن يتسع نطاقه. وتتوقع الأسواق المالية 3 زيادات في أسعار الفائدة ​من البنك المركزي الأوروبي هذا العام، على أن تكون الأولى في أبريل أو يونيو.