"بي واي دي" تتوقع تصدير 1.5 مليون سيارة هذا العام

أفادت «بي واي دي» الصينية لمحللين بأن صادراتها للعام الحالي قد تتجاوز المستهدف السابق بحوالي 15%، وفقاً لما ذكرته «بلومبرج» عن مصادر مطلعة.

وأخطرت إدارة الشركة المحللين الاثنين بثقتها في وصول حجم صادراتها إلى 1.5 مليون سيارة هذا العام، بارتفاع عن مستهدفها السابق البالغ 1.3 مليون سيارة الذي أعلنته في يناير.

ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد اعتماد صانعة السيارات الكهربائية على الأسواق الخارجية كمحرك رئيسي للنمو، سعياً لمواجهة ضعف الطلب المحلي في الصين.

وتتزامن هذه التوقعات المتفائلة، مع إعلان الشركة التي يقع مقرها في شنتشن عن أول تراجع سنوي للأرباح منذ أربع سنوات.