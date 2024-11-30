أخفوا المليارات .. الذكاء الاصطناعي يكشف أثرياء اليابان

كشف تقرير صادر عن وكالة الضرائب الوطنية يوم أمس الجمعة أن الأثرياء في اليابان لم يعلنوا عن دخل خاضع للضريبة بقيمة 65.5 مليار ين خلال العام المنتهي في يونيو، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 33.2% مقارنة بالعام السابق.

وأجرت الوكالة خلال العام 2407 تحقيقات استهدفت الأثرياء، بما في ذلك أصحاب الحيازات الكبيرة في الأوراق المالية والعقارات، بانخفاض 18.2%. وأسفرت التحقيقات عن جمع ضرائب متأخرة بقيمة 17 مليار ين، بانخفاض 7.1%، وفقا لموقع japantimes.

وارتفعت قيمة الدخول غير المعلنة بين جميع الأشخاص الخاضعين للتحقيقات، بما في ذلك الأثرياء، بنسبة 10.2% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 996.4 مليار ين. كما ارتفع إجمالي الضرائب المتأخرة بنسبة 2.2% ليصل إلى 139.8 مليار ين، وهو أيضًا مستوى قياسي.

وأرجعت الوكالة هذا الارتفاع جزئيًا إلى الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة التحقيقات.

وتصدر مستشارو إدارة الأعمال قائمة المتهربين من الضرائب، حيث أخفوا أكبر قدر من الدخل الخاضع للضريبة بمتوسط 38.71 مليون ين لكل حالة.

وجاء في المرتبة الثانية المضيفون والمضيفات في الملاهي الليلية بمبلغ 36.54 مليون ين، تلاهم مقدمو المحتوى عبر الإنترنت بمبلغ 23.81 مليون ين.