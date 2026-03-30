الخطوط الجوية الصينية تستأنف رحلاتها إلى بيونغ يانغ بعد توقف دام 6 سنوات

استأنفت الخطوط الجوية الصينية رحلاتها المباشرة بين بكين وبيونغ يانغ اليوم الاثنين لأول مرة منذ ست سنوات، بحسب ما أعلن موقع إلكتروني متخصص، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على استئناف تسيير قطارات بين العاصمتين.

وانطلقت أولى الرحلات الجوية من مطار بكين الدولي في 30 مارس الساعة 7:58 بالتوقيت المحلي (23:58 بتوقيت غرينتش) قبل موعدها ببضع دقائق، بحسب موقع "فلايت ستاتس" لتتبع الرحلات، لتهبط في مطار سونان الدولي في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية الساعة 11:00 (2:00 بتوقيت غرينتش)، بحسب موقع الخطوط الجوية الصينية.

ويحق للمواطنين الصينيين الذين يعملون أو يدرسون في كوريا الشمالية، وكذلك للكوريين الشماليين الذين يعملون أو يدرسون أو يزورون عائلاتهم في الخارج، السفر على متن القطارات وهذه الرحلات، إذ إنها متاحة لحاملي التأشيرات وليست للسياح حالياً.

وقال المسافر إلى بيونغ يانغ، تشاو بين، في حديث مع فرانس برس "أتوقع زيادة في عدد رحلات السكك الحديد والخطوط الجوية الصينية، وزيادة في التبادل والسفر" بين البلدين، كما توقع أن تفتح كوريا الشمالية حدودها للسياح الصينيين قريبا.

وكوريا الشمالية معزولة دبلوماسيا وأغلقت حدودها خلال جائحة كوفيد-19، وتربطها بالصين المجاورة علاقات وثيقة على الرغم من فترات توتر بسبب برنامجيها النووي والصاروخي البالستي.

ويعد الدعم الصيني بالغ الأهمية للاقتصاد الكوري الشمالي.

وأفاد مراسلو فرانس برس بأن تذاكر الدرجة السياحية تتوفّر بسعر 174 يورو تقريبا، مؤكدين وجود رحلة عودة من بيونغ يانغ ظهراً.

وتخطط الخطوط الجوية الصينية لتسيير رحلات بين بكين وبيونغ يانغ كل اثنين.

وفي خطوة شكلت انفتاحا على كوريا الشمالية المعزولة، انطلق أول قطار ركاب من بيونغ يانغ إلى بكين في 13 مارس، مسجلا بذلك أول عبور من نوعه منذ إغلاق الحدود عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.