نيكاي الياباني يسجل أعلى مستوى في 4 أشهر بفضل صعود وول ستريت





ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر اليوم الثلاثاء، مقتفيا أثر المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة الماضية في أعقاب مؤشرات على احتمال تهدئة التوتر في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسهم البنوك بعدما أشار بنك اليابان المركزي إلى أنه لا يزال في طريقه لرفع أسعار الفائدة في المدى الطويل.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.6 بالمئة عند 38536.74 نقطة. ووصل في وقت سابق من اليوم إلى 38581.25 للمرة الأولى منذ 21 فبراير.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة بقوة أمس الاثنين مع تحسن معنويات السوق وسط سعي إيران لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 بالمئة بإجماع الآراء في اجتماع السياسة النقدية الذي استمر ليومين وانتهى اليوم الثلاثاء.

وقال شوكي أوموري المحلل الكبير في ميزوهو للأوراق المالية "على الرغم من الإشارة إلى التطورات السياسية المحلية ومفاوضات الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، سلط بنك اليابان الضوء على ارتفاع مطرد في التضخم، مما يحافظ على مسار محتمل لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، ربما في أكتوبر".

وأنهى مؤشر البنوك على توبكس اليوم مرتفعا 0.3 بالمئة، معوضا خسائر الجلسة الصباحية.

ولكن لا تزال أسهم الشركات اليابانية سريعة النمو متفوقة في الأداء، مع ارتفاع مؤشر الأوراق المالية على توبكس 0.5 بالمئة مقارنة بصعود بلغ 0.2 بالمئة لأسهم القيمة.

وكانت الأسهم المرتبطة بالرقائق من بين الأفضل أداء على المؤشر نيكي. وسجل سهم ديسكو أكبر زيادة بالنسبة المئوية بارتفاعه 6.3 بالمئة. وتقدم سهم أدفانتست 2.4 بالمئة وصعد سهم طوكيو إلكترون 2.9 بالمئة.

ومن بين مكونات المؤشر نيكاي البالغ عددها 225، ارتفع 136 سهما وانخفض 83، بينما أغلقت ستة أسهم دون تغيير.