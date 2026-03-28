النفط يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوياته في 3 سنوات

واصلت أسعار النفط تحركاتها القوية خلال الأسبوع، مستقرة عند مستويات مرتفعة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، رغم التصريحات الأمريكية التي أسهمت نسبياً في تهدئة المخاوف، بعد إعلان وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران حتى السادس من أبريل.

وجاء هذا الاستقرار مدفوعاً بمخاوف مستمرة بشأن أمن الإمدادات، في وقت لا تزال فيه الأسواق تواجه ضغوطاً تشغيلية متزايدة، ما يعزز بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخياً.

أنهت العقود الآجلة لخام برنت تعاملات الأسبوع عند نحو 112.57 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 112.19 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلة مكاسب أسبوعية بنسبة 0.34%، في أداء يعكس استقراراً نسبياً مع ميل صعودي محدود.

في المقابل، سجل الخام الأمريكي أداءً أقوى، حيث ارتفعت العقود الآجلة إلى 99.64 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 98.3 دولاراً في الأسبوع السابق، محققة مكاسب أسبوعية بلغت نحو 2.91%، ما يعكس حساسية أكبر للتطورات المرتبطة بالإمدادات.

تأتي هذه التحركات في وقت وصلت فيه أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعة بسوق أكثر هشاشة بعد أسابيع من اضطرابات الإمدادات والسحب من المخزونات الاستراتيجية.

وتشير تقديرات "ريستاد إنرجي" إلى تعطل نحو 17.8 مليون برميل يومياً من تدفقات النفط والوقود عبر مضيق هرمز، إلى جانب فقدان ما يقارب 500 مليون برميل من السوائل حتى الآن، ما يعزز المخاوف بشأن توازن السوق على المدى القريب.

ورغم التهدئة الجزئية في التصريحات السياسية، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر مع أي تطورات جيوسياسية قد تؤثر على سلاسل الإمداد، وهو ما يبقي أسعار النفط مدعومة، مع استمرار ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة قد تحدد الاتجاهات المقبلة للأسعار.