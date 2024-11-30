تسارع التضخم في منطقة اليوروإلى 2.3 %في نوفمبر

أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات أمس، أن التضخم السنوي في منطقة اليورو تسارع إلى 2.3% في نوفمبر، ليتجاوز مجدداً هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا معدلاً سنوياً قدره 2.3% لهذا الشهر، ارتفاعاً من 2% في أكتوبر. وارتفعت أسعار السلع في الكتلة لشهرين متتاليين بعد أن انخفضت إلى 1.7% في سبتمبر.

كما كان متوقعاً بسبب تراجع الضغوط الانكماشية الناجمة عن أسعار الطاقة. واستقر التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ المتقلبة، عند 2.7% للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر. ويدعم التضخم الأساسي ثبات التضخم في قطاع الخدمات، الذي انخفض قليلاً إلى 3.9% في نوفمبر من 4% خلال الشهر السابق.