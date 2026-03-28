«وول ستريت» تحت ضغط الحرب.. وتوقعات برفع أسعار الفائدة

تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات أمس، مع تزايد توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي هذا العام، إلى جانب متابعة المستثمرين تطورات الحرب في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.95% أو 427 نقطة عند 45532 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.75% أو 51 نقطة إلى 6425 نقطة، وخسر «ناسداك» المركب نحو 1.05% أو 223 نقطة عند 21185 نقطة.

يأتي هذا بعدما دخل مؤشر «ناسداك المركب» رسمياً نطاق التصحيح بهبوطه أكثر من 10% عن ذروته، فيما اقترب «داو جونز» من النطاق ذاته بتراجع يتجاوز 9%، مدفوعاً بحالة عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين بسبب حرب إيران، بحسب «سي إن بي سي».

هذا وتراجعت الأسهم الأوروبية ​مع استمرار توخي المستثمرين الحذر بشأن ‌مستقبل ​الحرب في الشرق الأوسط، التي أدت إلى تفاقم مخاطر التضخم وألقت بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 579.7.1 نقطة. وانخفضت أسهم شركات الإعلام 1.4% لتقود القطاعات الرئيسية إلى التراجع.

واتسم الأسبوع بتقلبات مع هبوط المؤشر القياسي بنسبة ‌10% لفترة وجيزة يوم الاثنين عن المستوى القياسي المرتفع الذي سجله في فبراير.

لكنه يتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمدد مرة أخرى مهلة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وتعتمد أوروبا على الشحنات الواردة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. ويعد ​إغلاق ⁠الممر ⁠المائي إلى جانب ضغوط الأسعار، خصوصاً عن طريق ارتفاع تكاليف الطاقة، مصدر قلق.

وتسببت هذه المخاوف ⁠في رفع التوقعات إلى 71% بأن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في أبريل بعد أن كانت التوقعات قبل بدء الحرب تشير إلى أن أسعار الفائدة لن ترتفع.

من جهة أخرى، تباين أداء المؤشرات اليابانية، وتراجع مؤشر نيكاي بعدما حاول تعويض ​الخسائر التي تكبدها خلال الجلسة، لكنه ​أغلق على انخفاض طفيف.

وبرغم إقبال المستثمرين على شراء أسهم قبل موعد توزيع الأرباح للاستفادة من التوزيعات النقدية، لم يفلح ذلك في محو ⁠التأثير السلبي للمخاوف بشأن الحرب.

وانخفض نيكاي 0.43% إلى 53373.07 نقطة عند الإغلاق بعد أن بلغ حجم التراجع في وقت سابق من الجلسة 2%، غير أنه كسر سلسلة خسائر أسبوعية استمرت 3 أسابيع ليختتم الأسبوع دون تغيير يذكر.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة تناهز 0.2% إلى 3649.69 نقطة.