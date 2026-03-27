سوني ترفع سعر «بلايستيشن 5» عالمياً 100 دولار

رفعت شركة «سوني» سعر جهاز ألعاب الفيديو «بلايستيشن 5» على مستوى العالم، في خطوة تعكس ضغوط التكاليف وتغيرات السوق.

وفي بيان صدر الجمعة، رفعت الشركة سعر جهاز «بلايستيشن 5» بنحو 100 دولار إلى 649.99 دولار في الولايات المتحدة، وزادت سعر النسخة الرقمية إلى 599.99 دولار، بينما بلغ سعر طراز «برو» نحو 899.99 دولار، بزيادة 150 دولارًا.

كما شملت الزيادات السوق البريطانية، حيث ارتفع سعر «بلايستيشن 5» إلى 569.99 جنيه إسترليني، والنسخة الرقمية إلى 519.99 إسترليني، فيما سجل سعر طراز «برو» نحو 789.99 إسترليني.

وفي السوق الأوروبية، رفعت الشركة سعر «بلايستيشن 5» إلى 649.99 يورو، والنسخة الرقمية عند 599.99 يورو، بينما بلغ سعر طراز «برو» نحو 899.99 يورو.

وأكدت «سوني» أن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وذلك على إثر تزايد التكاليف في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة عالميًا.