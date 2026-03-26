النفط الروسي يصل الفلبين بعد إعلان البلاد حالة طوارئ في مجال الطاقة

وصلت إلى الفلبين سفينة تحمل أكثر من 700 ألف برميل من النفط الخام الروسي، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الخميس، بعد أيام من إعلان مانيلا حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ووصلت ناقلة النفط "سارا سكاي" التي ترفع علم سيراليون والمحملة بنفط خام عالي الجودة من خط أنابيب "إسبو" الروسي، الاثنين، مع وثائق تُظهر أن المرسل إليه هو شركة "بترون كورب" المشغلة لمصفاة النفط الوحيدة في الفلبين، وفق ما أوضح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخول التحدث إلى الصحافة.

وتعتمد الفلبين بشكل كبير على الوقود المستورد الذي وصلت كلفته إلى مستويات قياسية منذ تسببت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز.

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس الخميس سفينة "سارا سكاي" راسية في ميناء ليماي قرب مانيلا حيث تقع مصفاة بترون، وهذه أول شحنة نفط روسية تصل إلى الفلبين منذ خمس سنوات وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

والأسبوع الماضي، قال رامون أنغ، الرئيس التنفيذي لشركة بترون، لوكالة فرانس برس إن الشركة "تجري محادثات" لعملية شراء محتملة للنفط الروسي

والخميس، رفض تأكيد وصول الشحنة.

والأربعاء، قال الرئيس فرديناند ماركوس إن الفلبين تبذل جهودا واسعة النطاق في بحثها عن الوقود إذ يتوقع أن تكفي مخزونات البلاد 45 يوما فقط.

وأضاف في مؤتمر صحافي "لم نكتفِ بالتوجه إلى موردينا التقليديين للنفط، بل نحاول استكشاف مصادر أخرى غير متأثرة بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط لا شيء مستبعد. نحن ندرس كل شيء، كل ما يمكننا فعله".

ورفعت الولايات المتحدة هذا الشهر بعض القيود المفروضة على مبيعات النفط الخام الروسي، ما من شأنه السماح للدول بشراء النفط الذي كان موجودا في البحر، حتى 11 أبريل.