«كوسكو» الصينية تستأنف قبول حجوزات شحن حاويات دول الخليج

أعلنت شركة الشحن البحري الصينية العملاقة «كوسكو» الأربعاء أنها ستستأنف قبول الحجوزات الجديدة للشحنات المتجهة إلى بعض دول الخليج، بعد ثلاثة أسابيع على تعليقها معظم الحجوزات إلى المنطقة على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان للشركة المملوكة للدولة أنها «استأنفت الحجوزات الجديدة لحاويات الشحن» إلى الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق «بأثر فوري».

وأضافت أن «ترتيبات الحجوزات الجديدة وعمليات النقل الفعلية عرضة للتغيير نظرا لتقلب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط».

وتدير ⁠الشركة، ومقرها ⁠شنغهاي، ⁠أحد أكبر أساطيل سفن شحن الحاويات في ‌العالم.