«كومرتس بنك» يحذر من تسريحات واسعة حال استحواذ «يونيكريديتو» عليه

أعرب مصرف «كومرتس بنك» الألماني عن قلقه من احتمال حدوث تخفيضات كبيرة في الوظائف في حال استحواذ بنك «يونيكريديتو» الإيطالي عليه، محذراً من تكرار تجربة مصرف «هيبوفراينس بنك» الذي شهد تسريحات واسعة بعد اندماجه ضمن المجموعة الإيطالية.

وقالت الرئيسة التنفيذية للبنك، بتينا أورلوب، في تصريحات لصحيفة ألمانية، إن تحقيق هدف خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 35%، كما يسعى «يونيكريديتو»، قد يتطلب إجراءات قاسية، مشيرة إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا عبر زيادة الإيرادات، وهو أمر صعب بسبب تداخل قاعدة العملاء، أو من خلال خفض التكاليف بشكل كبير.

وأضافت أن السيناريو الآخر يتمثل في تحويل «كومرتس بنك» إلى فرع داخل المجموعة، ما قد يؤدي إلى تسريح ما يصل إلى ثلثي الموظفين، وهو ما يثير مخاوف جدية داخل البنك.

وأكدت أورلوب أن إدارة «كومرتس بنك» لا تزال غير واضحة بشأن نوايا «يونيكريديتو» رغم تقديم عرض الاستحواذ، مشيرة إلى أن البنك منفتح على الحوار، لكنه بحاجة إلى رؤية استراتيجية واضحة وخطط ملموسة قبل المضي قدماً.

وكان «يونيكريديتو»، الذي يمتلك حصة مباشرة تبلغ نحو 26% في «كومرتس بنك»، قد قدم عرضاً طوعياً لمبادلة الأسهم، مع توقعه رفع حصته إلى ما دون 30%، في خطوة يرى أنها قد تفتح المجال لإنشاء كيان مصرفي أوروبي أكبر قادر على منافسة البنوك العالمية.