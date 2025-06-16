شركة هواتف ذكية أحدث مشروع لـ «عائلة ترامب»

قالت عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها سوف تطلق شركة هواتف محمولة، وهي الأحدث في سلسلة من المشاريع التي جرى الإعلان عنها خلال وجود ترامب في البيت الأبيض، رغم المخاوف من أن الرئيس قد يصوغ السياسة العامة لمصالح شخصية.

وقال إريك ترامب، وهو أحد أبناء ترامب، الذي سوف يدير الشركة، إنها سوف تصنع هواتف خاصة بها في الولايات المتحدة، وسوف يكون لها مركز خدمة عملاء في البلاد أيضاً.

ويأتي الإعلان عن شركة الهواتف المحمولة ومركز خدمة العملاء، عقب العديد من الصفقات العقارية لبناء أبراج ومنتجعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك بناء مضمار غولف في قطر، جرى الإعلان عنه في أبريل. كما تمت الموافقة على شراكة بقيمة 1.5 مليار دولار، لبناء مضمار غولف وفنادق ومشاريع عقارية في فيتنام الشهر الماضي، ولكن العمل على الصفقة كان جارياً قبل انتخاب ترامب.

وانتقد ترامب شركة أبل الشهر الماضي، لأنها خططت لصناعة أغلب هواتف أيفون الأمريكية في الهند، وهدد بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 % على الأجهزة، إلا إذا بدأ عملاق التكنولوجيا تصنيع المنتج في موطنه الأصلي.