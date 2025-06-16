أسعار النفط تهبط 4% .. وبرنت يحوم عند 71 دولاراً

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعدما لامس خام برنت 78.32 دولاراً للبرميل في وقت سابق إثر هجوم جوي إسرائيلي على منشآت للغاز الطبيعي في إيران.

يستمر التصعيد العسكري المتبادل بين إسرائيل وإيران لليوم الرابع على التوالي، لكنه لم يؤثر حتى الآن على حركة إمدادات النفط في الشرق الأوسط، خاصة الشحنات المارة عبر مضيق هرمز.

تسبب عدم اتساع الاضطرابات العسكرية إلى المضيق في تراجع العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 4.20% أو 3.12 دولارات إلى 71.11 دولاراً للبرميل خلال التداولات.

بينما انخفضت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 4.15% أو ما يعادل 3.03 دولارات إلى 69.95 دولاراً للبرميل.

توقعت شركة الاستشارات «ريستاد إنرجي» في تقرير، ألا يتجاوز سعر النفط مستوى 80 دولاراً للبرميل في ظل رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على السعر قرب 50 دولاراً، وتطلعها إلى احتواء الحرب المندلعة في الشرق الأوسط، حسبما نقلته شبكة «سي إن بي سي».

ويمر عبر المضيق نحو خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط أو حوالي 18 إلى 19 مليون برميل يومياً من النفط والمكثفات والوقود.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية، أن استهلاك مصافي الصين من النفط الخام انخفض 1.8 بالمئة في مايو عنه قبل عام، ليصل إلى أدنى مستوى منذ أغسطس، حيث أدت أعمال الصيانة في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة إلى كبح العمليات.